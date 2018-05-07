Технологических евангелистов будут искать в Нижнем Новгороде

Активных и целеустремленных студентов, аспирантов и молодых сотрудников российских университетов приглашают стать амбассадорами — официальными представителями Mail.Ru Group в своем вузе и городе.

Презентация программы университетских амбассадоров пройдет 7 мая в ННГУ, сообщают организаторы мероприятия.

Задача амбассадоров — информировать студентов своего университета о продуктах, бизнес-направлениях корпорации и перспективах работы в Mail.Ru Group. Это уникальный шанс не только самому попасть в компанию и развить digital-навыки, но и поделиться ценными знаниями с друзьями.

Сергей Марданов, директор по взаимодействию с вузами Mail.Ru Group: «Амбассадоры MRG — концептуально новая программа, разработанная нашей компанией специально для региональных вузов. Главные цели — это не только продвижение компании и ее продуктов, но и формирование качественных специалистов в региональных вузах через образовательные проекты, преподавание, создание профессионального сообщества технологических евангелистов среди молодежи в сфере информационных технологий».

Все участники, прошедшие годовую программу университетских амбассадоров MRG, будут приглашены в московский офис Mail.Ru Group (с оплатой проезда и проживания), где пройдут серию бизнес-тренингов, пообщаются с топ-менеджерами компании и получат индивидуальные приглашения на работу.

Подробнее о проекте по ссылке.

Этапы отбора:

подача заявки до 31 мая 2018 г., тестирование, выполнение заданий и онлайн-подготовка с июня по август.