Технологических евангелистов будут искать в Нижнем Новгороде
Все участники, прошедшие годовую программу университетских амбассадоров MRG, будут приглашены в московский офис Mail.Ru Group.
Все участники, прошедшие годовую программу университетских амбассадоров MRG, будут приглашены в московский офис Mail.Ru Group.
Активных и целеустремленных студентов, аспирантов и молодых сотрудников российских университетов приглашают стать амбассадорами — официальными представителями Mail.Ru Group в своем вузе и городе.
Презентация программы университетских амбассадоров пройдет 7 мая в ННГУ, сообщают организаторы мероприятия.
Задача амбассадоров — информировать студентов своего университета о продуктах,
Сергей Марданов, директор по взаимодействию с вузами Mail.Ru Group: «Амбассадоры MRG — концептуально новая программа, разработанная нашей компанией специально для региональных вузов. Главные цели — это не только продвижение компании и ее продуктов, но и формирование качественных специалистов в региональных вузах через образовательные проекты, преподавание, создание профессионального сообщества технологических евангелистов среди молодежи в сфере информационных технологий».
Все участники, прошедшие годовую программу университетских амбассадоров MRG, будут приглашены в московский офис Mail.Ru Group (с оплатой проезда и проживания), где пройдут серию
Подробнее о проекте по ссылке.
Этапы отбора:
подача заявки до 31 мая 2018 г., тестирование, выполнение заданий и
Список прошедших отбор будет опубликован 31 августа, а с 1 сентября они начнут деятельность в университетах.