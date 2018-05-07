Президент WBC предложил Головкину добавить еще одну G
Четвертая буква G означает джентльмен.
Четвертая буква G означает джентльмен.
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман предложил непобежденному казахстанскому боксеру Геннадию Головкину новое прозвище, сообщает Prosports.kz.
Маурисио предложил добавить еще одну букву G.
«Большая просьба изменить GGG на GGGG. Четвертая буква G означает джентльмен. Какой же Геннадий Головкин великий чемпион, на ринге и вне его!» — опубликовал запись Сулейман в Twitter.