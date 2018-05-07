В Уфе начался ремонт на улице Братьев Кадомцевых

Источник: Башинформ

— На данном участке будут установлены 2,7 км бордюрных камней, на 850 погонных метрах уложен асфальт, заменены 16 люков. Здесь появится техническая полоса и обновятся тротуары, — рассказал о предстоящих работах мастер участка Кирилл Повиленко.

Как сообщили в муниципалитете, в Советском районе к ремонту запланированы девять улиц: 50-летия Октября, Революционная, Бабушкина, Оренбургская, Вокзальная, Округа Галле, Пархоменко, Братьев Кадомцевых и Кировоградской. На двух последних работы уже идут.