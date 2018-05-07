Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Илон Маск завел новый роман
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Подсунули вольфрам: в РФ дали совет Турции, забравшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Кети Топурия снялась топлес
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начался ремонт на улице Братьев Кадомцевых

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» начался ремонт на улице Братьев Кадомцевых.

Источник: Башинформ

— На данном участке будут установлены 2,7 км бордюрных камней, на 850 погонных метрах уложен асфальт, заменены 16 люков. Здесь появится техническая полоса и обновятся тротуары, — рассказал о предстоящих работах мастер участка Кирилл Повиленко.

Как сообщили в муниципалитете, в Советском районе к ремонту запланированы девять улиц: 50-летия Октября, Революционная, Бабушкина, Оренбургская, Вокзальная, Округа Галле, Пархоменко, Братьев Кадомцевых и Кировоградской. На двух последних работы уже идут.

В прошлом году в городском районе были отремонтированы семь улиц: Р. Зорге, Б. Гражданская, Губайдуллина, Бессонова, Подводника Родионова, проспект Салавата Юлаева, Цюрупы.

Все новости региона
Кандидатура Дмитрия Медведева внесена для назначения на пост премьер-министра
Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Репортаж из соцсетей: кто делал селфи на инаугурации президента
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева Сборная России, начавшая чемпионат мира с двух убедительных побед над аутсайдерами, встретится с еще одной не самой сильной сборной — командой Белоруссии
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь