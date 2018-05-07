Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Тайра Бэнкс подурачилась с мамой
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Тайра Бэнкс подурачилась с мамой
Илон Маск завел новый роман
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске: как пойдет общественный транспорт в День Победы

Народные гулянья, шествие Бессмертного полка, концерт, праздничный салют — все это обязательно будет в День победы в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Торжества начнутся с раннего утра: поэтому ровно в 7.00 центр Иркутска станет пешеходным — проезд вокруг сквера Кирова и по примыкающим к нему улицам будет временно невозможен. В частности ограничение коснется участка улицы Советская (от Красноярской до Карла Либкнехта), а также Декабрьских Событий (от мемориала «Танк Иркутский Комсомолец» до Нижней Набережной). Перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске: перед тем, как отправиться на праздник, изучаем схему движения транспорта. Возобновлять движение будут по мере прохождения колонны.

На улицах Декабрьских Событий, Нижней Набережной, магистралях вокруг сквера знак «кирпич» преграждать путь автомобилистам будет весь день. Также на время праздничного фейерверка нельзя будет проехать по Глазковскому мосту.

Поэтому, если вам понадобится проехать, допустим, с Глазковского моста в центр путь только один: улицы Чкалова — Марата — Свердлова — Ленина. Если же необходимо попасть из центра в Свердловский округ, используйте маршрут Ленина — Канадзавы — Марата — Чкалова. Есть и другой вариант — Сухэ-Батора — Желябова — Декабрьских Событий — Нижняя Набережная — Сурикова — переулок Гершевича — Чкалова. Остановки «Иняз» и «гостиница «Ангара» на время перенесут — на улицы Чкалова и Желябова.

Еще раз! Выезжая из дома, обратите внимание на перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске. А как будет ходить общественный транспорт? В администрации уточнили — 9 мая автобусы, трамваи и троллейбусы работают до полуночи. Можно будет и салют посмотреть и после него спокойно уехать в любой спальный район.

Кроме того 9 мая 2018 с 7.00 часов и до окончания праздничных мероприятий на площади графа Сперанского, Нижней Набережной будет запрещено движение на велосипедах и гидроскутерах, скейтах, самокатах и прочих.

Все новости региона
 Кот Моста раскритиковал тех, кто жалуется на понедельник
Египтяне не разрешили искать Нефертити в гробнице Тутанхамона
Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Репортаж из соцсетей: кто делал селфи на инаугурации президента
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева Сборная России, начавшая чемпионат мира с двух убедительных побед над аутсайдерами, встретится с еще одной не самой сильной сборной — командой Белоруссии
Авто
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео) Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь