Перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске: как пойдет общественный транспорт в День Победы

Источник: Комсомольская правда

Торжества начнутся с раннего утра: поэтому ровно в 7.00 центр Иркутска станет пешеходным — проезд вокруг сквера Кирова и по примыкающим к нему улицам будет временно невозможен. В частности ограничение коснется участка улицы Советская (от Красноярской до Карла Либкнехта), а также Декабрьских Событий (от мемориала «Танк Иркутский Комсомолец» до Нижней Набережной). Перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске: перед тем, как отправиться на праздник, изучаем схему движения транспорта. Возобновлять движение будут по мере прохождения колонны.

На улицах Декабрьских Событий, Нижней Набережной, магистралях вокруг сквера знак «кирпич» преграждать путь автомобилистам будет весь день. Также на время праздничного фейерверка нельзя будет проехать по Глазковскому мосту.

Поэтому, если вам понадобится проехать, допустим, с Глазковского моста в центр путь только один: улицы Чкалова — Марата — Свердлова — Ленина. Если же необходимо попасть из центра в Свердловский округ, используйте маршрут Ленина — Канадзавы — Марата — Чкалова. Есть и другой вариант — Сухэ-Батора — Желябова — Декабрьских Событий — Нижняя Набережная — Сурикова — переулок Гершевича — Чкалова. Остановки «Иняз» и «гостиница «Ангара» на время перенесут — на улицы Чкалова и Желябова.

Еще раз! Выезжая из дома, обратите внимание на перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске. А как будет ходить общественный транспорт? В администрации уточнили — 9 мая автобусы, трамваи и троллейбусы работают до полуночи. Можно будет и салют посмотреть и после него спокойно уехать в любой спальный район.