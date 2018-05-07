Перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске: как пойдет общественный транспорт в День Победы
Народные гулянья, шествие Бессмертного полка, концерт, праздничный салют — все это обязательно будет в День победы в Иркутске.
Народные гулянья, шествие Бессмертного полка, концерт, праздничный салют — все это обязательно будет в День победы в Иркутске.
Торжества начнутся с раннего утра: поэтому ровно в 7.00 центр Иркутска станет пешеходным — проезд вокруг сквера Кирова и по примыкающим к нему улицам будет временно невозможен. В частности ограничение коснется участка улицы Советская (от Красноярской до Карла Либкнехта), а также Декабрьских Событий (от мемориала «Танк Иркутский Комсомолец» до Нижней Набережной). Перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске: перед тем, как отправиться на праздник, изучаем схему движения транспорта. Возобновлять движение будут по мере прохождения колонны.
Поэтому, если вам понадобится проехать, допустим, с Глазковского моста в центр путь только один: улицы Чкалова — Марата — Свердлова — Ленина. Если же необходимо попасть из центра в Свердловский округ, используйте маршрут Ленина — Канадзавы — Марата — Чкалова. Есть и другой вариант —
Еще раз! Выезжая из дома, обратите внимание на перекрытие дорог 9 мая 2018 в Иркутске. А как будет ходить общественный транспорт? В администрации уточнили — 9 мая автобусы, трамваи и троллейбусы работают до полуночи. Можно будет и салют посмотреть и после него спокойно уехать в любой спальный район.
Кроме того 9 мая 2018 с 7.00 часов и до окончания праздничных мероприятий на площади графа Сперанского, Нижней Набережной будет запрещено движение на велосипедах и гидроскутерах, скейтах, самокатах и прочих.