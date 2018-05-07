Ляйсан Утяшева представит Екатеринбургу Кубок мира по футболу FIFA
Где и когда можно увидеть главный футбольный трофей.
Где и когда можно увидеть главный футбольный трофей.
В Екатеринбург на несколько дней привозят главный футбольный трофей, к которому могут притронуться только его обладатели и главы государств — Кубок мира FIFA. У екатеринбуржцев впервые в истории появится возможность увидеть его вживую, сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал».
Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA пробудет в Екатеринбурге всего пять дней. В уральской столице экспонат представят представители компании Coca Cola и официальный посол ЧМ-2018 по футболу в России Ляйсан Утяшева. Торжественная церемония приветствия главного трофея ЧМ-2018 состоится завтра на площадке у Дворца молодежи в 15.00, куда сможет попасть каждый желающий.
10 мая трофей представят в футбольном манеже «Урал» на улице Фестивальной, 10, где состоится
Затем 11 мая сфотографироваться с трофеем можно будет в УрФУ с 9 до 11 утра. А после этого — в Историческом сквере, где Кубок мира представят на всеобщее обозрение публики, но под особой охраной. Площадка будет работать до 8 часов вечера.
Кубок мира по футболу FIFA — уникальный экспонат, который появится в уральской столице впервые за всю его историю. Экспонат сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет из себя композицию из двух фигур, которые держат на поднятых руках земной шар. Прикасаться к Кубку мира по футболу могут только действующие победители турнира и главы государств.