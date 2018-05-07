Ляйсан Утяшева представит Екатеринбургу Кубок мира по футболу FIFA

В Екатеринбург на несколько дней привозят главный футбольный трофей, к которому могут притронуться только его обладатели и главы государств — Кубок мира FIFA. У екатеринбуржцев впервые в истории появится возможность увидеть его вживую, сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал».

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA пробудет в Екатеринбурге всего пять дней. В уральской столице экспонат представят представители компании Coca Cola и официальный посол ЧМ-2018 по футболу в России Ляйсан Утяшева. Торжественная церемония приветствия главного трофея ЧМ-2018 состоится завтра на площадке у Дворца молодежи в 15.00, куда сможет попасть каждый желающий.

10 мая трофей представят в футбольном манеже «Урал» на улице Фестивальной, 10, где состоится юнифайд-матч с участием Сергея Карякина, Александра Пантыкина, представителей оргкомитета «Россия-2018», компании Coca-Cola и спортсменов «Специальной Олимпиады» — людей с особенностями развития, активно занимающихся спортом. Начало в 16.00. Вход — бесплатный для всех желающих.

Затем 11 мая сфотографироваться с трофеем можно будет в УрФУ с 9 до 11 утра. А после этого — в Историческом сквере, где Кубок мира представят на всеобщее обозрение публики, но под особой охраной. Площадка будет работать до 8 часов вечера.