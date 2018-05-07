Эспланаду предложили назвать Молодежным Арбатом
Реконструкцию эспланады обсудили члены Молодежного парламента при Пермской городской Думе.
Реконструкцию эспланады обсудили члены Молодежного парламента при Пермской городской Думе.
Начавшуюся реконструкцию эспланады и создание
Моросящий дождь совсем не повод отказаться от того, чтобы на месте представить себе, как будет выглядеть центральная площадь Перми уже этой осенью. Так что это уже не просто прогулка, а практически выездная сессия городского Молодежного парламента. Судьба эспланады у всех на устах.
Максим Тощев, заместитель председателя молодежного парламента г. Перми: «Она является местом притяжения всех жителей, в том числе и молодежи города Перми. И это отрадно, что такой проект действительно появился в нашем городе».
В качестве предложения здесь даже придумали новое название для этого места — Молодежный Арбат.
Сархан Алиев, член молодежного парламента г. Перми: «Это место должно быть отдыхом для молодых семей, для всех жителей нашего города, и так как эспланада является лицом города — оно должно быть чистое и красивое».
Кроме нового светомузыкального фонтана, изменения ждут эспланаду целиком. Из предложений — освещение, вмонтированное в асфальт, искусственные холмы с кафе внутри. Даже собственный подвесной мост тоже запланирован. Из центра прямо на набережную.
Очертания будущего фонтана только угадываются. Но как и аппетит приходит во время еды, некоторые декоративные элементы могут появиться уже в процессе строительства. Для этого сейчас и необходимо народное обсуждение.
Площадка городского Молодежного парламента для этого подошла лучше всего. На повестке дня кроме эспланады —
Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ: «Именно вам жить в этом городе, именно вы должны формулировать для власти конкретные задачи, связанные с развитием общественных пространств».
Идей у представителей молодежного актива действительно много, и некоторые из них могут кардинальной повлиять на всю концепцию архитектурной перестройки города.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: «Услышали те предложения, которые точно учтем, передадим разработчикам и, безусловно, я думаю, они очень правильно и гармонично впишутся в концепцию преображения центра нашего города».
Ну, а для того чтобы наполнить новую инфраструктуру полноценной жизнью, молодежь, не дожидаясь осени, уже сейчас начинает генерировать идеи. Опыт больших летних фестивалей вдохновляет.