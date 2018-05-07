Омичей приглашают сняться в документальном кино

Источник: Om1.ru

Как уже писал Om1.ru, в День Победы особо яркие мероприятия пройдут в парке Победы. В программу событий на 9 мая включен и проект «Штаб». Как рассказал директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак, в Омске снимут документальный фильм. Производством занимается омский режиссер Юрий Баженов.

Для съемок заявлено шесть павильонов. Один из них будет располагаться в Парке Победы. Там для омичей установят специальную штабную палатку.

Наталья Чернявская, директор БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки»:

— В штабной палатке будет воссоздана штабная атмосфера с керосиновыми лампами, с телефонами аппаратами времен ВОВ. Будет работать офицер и два солдата — связиста, предполагается разделить штаб на 2 зоны — интерактивную и выставочную. В интерактивной будут находиться солдаты и офицеры. Омичам предложат игру — картографический квест.

Как отметила Чернявская, для квеста изготовлены большеформатные полутораметровые карты.

Кроме того, омичам выдадут маршрутные листы, по которым они смогут проследить путь сибирских дивизий. Участвовать могут все желающие, как в команде, так и индивидуально.