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14:49 (мск), источник: Om1.ru

Омичей приглашают сняться в документальном кино

Один из съемочных павильонов будет располагаться в парке Победы.

Источник: Om1.ru

Как уже писал Om1.ru, в День Победы особо яркие мероприятия пройдут в парке Победы. В программу событий на 9 мая включен и проект «Штаб». Как рассказал директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак, в Омске снимут документальный фильм. Производством занимается омский режиссер Юрий Баженов.

Для съемок заявлено шесть павильонов. Один из них будет располагаться в Парке Победы. Там для омичей установят специальную штабную палатку.

Наталья Чернявская, директор БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки»:

 — В штабной палатке будет воссоздана штабная атмосфера с керосиновыми лампами, с телефонами аппаратами времен ВОВ. Будет работать офицер и два солдата — связиста, предполагается разделить штаб на 2 зоны — интерактивную и выставочную. В интерактивной будут находиться солдаты и офицеры. Омичам предложат игру — картографический квест.

Как отметила Чернявская, для квеста изготовлены большеформатные полутораметровые карты.

Кроме того, омичам выдадут маршрутные листы, по которым они смогут проследить путь сибирских дивизий. Участвовать могут все желающие, как в команде, так и индивидуально.

Напомним, что в День Победы массовые торжества пройдут во всех основных парках и скверах Омска.

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