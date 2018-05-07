На стене исторического парка в Омске покажут военные фильмы

Источник: Om1.ru

В Омске стартует кинопроект «Во имя живущих — ПОБЕДА!». Его инициатором стал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Уже сегодня, 7 мая, в 21:30 час состоится первый необычный кинопоказ. Под открытым небом омичи увидят военную драму Николая Лебедева «Звезда». Фильм снят по мотивам одноименной повести Эммануила Казакевича. Главные роли исполнили Игорь Петренко, Анатолий Кравченко, Алексей Панин.

Сразу за ним, в 23:20 часа начнется показ первой серии фильма «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. В главных ролях снялись Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин, Андрей Ростоцкий и другие.

Фильмы о Великой Отечественной войне жители и гости города смогут смотреть с 7 по 13 мая на стене мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», расположенного на Левобережье по ул. 70 лет Октября, д. 25, кор.2.

Как пояснили в историческом парке, проект поддерживается на частоте FM 106,5.

На большом экране зритель вновь увидят любимые фильмы: «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Летят журавли», «Кукушка», «Мы из будущего», «Двадцать восемь панфиловцев».