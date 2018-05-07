C 10 по 14 мая в Омске будут перекрывать центральные магистрали

Источник: Комсомольская правда

Омская мэрия предупреждает горожан о некоторых неудобствах: в течение пяти дней будут перекрывать оживленные улицы. Как пояснили чиновники, в Омске будет проходить «Неделя бега — эстафета Памяти». Известно, какие магистрали закроют в дни легкоатлетических состязаний.

10 мая с 10:30 до 13:00:

— ул. Ивана Алексеева — от дома № 4 до набережной Тухачевского.

11 мая с 10:30 до 13:00:

— ул. Перелета — от пр-та Комарова до ул. Ватутина;.

— межквартальный проезд от дома № 13-А по ул. Лукашевича до Перелета;.

— ул. Путилова;.

— четная сторона ул. Ватутина — от Перелета до дублера ул. Лукашевича.

12 мая с 10:30 до 13:00:

— бул-р Победы — от улицы В. Иванова до Иртышской набережной;.

— Иртышская набережная — от ул. Циолковского до Рождественского;.

— ул. Ф. Крылова — от ул. Серова до Иртышской набережной;.

— ул. В. Иванова — от ул. Ф. Крылова до бульвара Победы;.

— ул. А. Маркова — от ул. Серова до В. Иванова;.

— ул. П. Ильичева — от ул. А. Маркова до дома № 3 по ул. П. Ильичева;.

— межквартальный проезд от дома № 3 по ул. П. Ильичева до ул. В. Иванова.

13 мая с 10:30 до 14:00:

— ул. П. Осминина — от пр-та Космического до ул. 75-й Гвардейской бригады;.

— ул. 75-й Гвардейской бригады — от 50 лет ВЛКСМ до П. Осминина;.

— ул. 50 лет ВЛКСМ — от ул. Романенко до 75-й Гвардейской бригады;.

— ул. Романенко — от пр-та Космического до ул. 50 лет ВЛКСМ.

14 мая с 10:30 до 13:00:

— бул-р Петухова;.