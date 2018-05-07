C 10 по 14 мая в Омске будут перекрывать центральные магистрали
В городе будет проходить неделя бега.
В городе будет проходить неделя бега.
Омская мэрия предупреждает горожан о некоторых неудобствах: в течение пяти дней будут перекрывать оживленные улицы. Как пояснили чиновники, в Омске будет проходить «Неделя бега — эстафета Памяти». Известно, какие магистрали закроют в дни легкоатлетических состязаний.
10 мая с 10:30 до 13:00:
— ул. Ивана Алексеева — от дома № 4 до набережной Тухачевского.
11 мая с 10:30 до 13:00:
— ул. Перелета — от
— межквартальный проезд от дома № 13-А по ул. Лукашевича до Перелета;.
— ул. Путилова;.
— четная сторона ул. Ватутина — от Перелета до дублера ул. Лукашевича.
12 мая с 10:30 до 13:00:
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— Иртышская набережная — от ул. Циолковского до Рождественского;.
— ул. Ф. Крылова — от ул. Серова до Иртышской набережной;.
— ул. В. Иванова — от ул. Ф. Крылова до бульвара Победы;.
— ул. А. Маркова — от ул. Серова до В. Иванова;.
— ул. П. Ильичева — от ул. А. Маркова до дома № 3 по ул. П. Ильичева;.
— межквартальный проезд от дома № 3 по ул. П. Ильичева до ул. В. Иванова.
13 мая с 10:30 до 14:00:
— ул. П. Осминина — от
— ул. 75-й Гвардейской бригады — от 50 лет ВЛКСМ до П. Осминина;.
— ул. 50 лет ВЛКСМ — от ул. Романенко до 75-й Гвардейской бригады;.
— ул. Романенко — от
14 мая с 10:30 до 13:00:
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— ул. Андрианова — от