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14:43 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Борисова заказал через интернет чай, который оказался наркотиком

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова заказал через интернет чай, который оказался наркотиком. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Как рассказали в милиции, 4 мая скорая с подозрением на отравление психоактивными веществами доставила в больницу мужчину — ему стало плохо на пл. Калинина в столице.

«При осмотре личных вещей у госпитализированного 32-летнего жителя Борисова было обнаружено больше 10 г порошка зеленого цвета. Проведенная в Центральном аппарате ГКСЭ экспертиза показала, что это наркотическое средство — митрагинин», — рассказали в ГУВД.

Как пояснил мужчина, вещество он заказал на украинском сайте по продаже этнических чаев. Покупку оплатил онлайн, и она пришла к нему по почте. Порошок он разбавлял водой и принимал внутрь. Плохо ему стало не сразу, а спустя какое-то время — когда он приехал в Минск.

Ранее к уголовной ответственности борисовчанин не привлекался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

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