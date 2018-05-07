Житель Борисова заказал через интернет чай, который оказался наркотиком

Источник: БЕЛТА

Как рассказали в милиции, 4 мая скорая с подозрением на отравление психоактивными веществами доставила в больницу мужчину — ему стало плохо на пл. Калинина в столице.

«При осмотре личных вещей у госпитализированного 32-летнего жителя Борисова было обнаружено больше 10 г порошка зеленого цвета. Проведенная в Центральном аппарате ГКСЭ экспертиза показала, что это наркотическое средство — митрагинин», — рассказали в ГУВД.

Как пояснил мужчина, вещество он заказал на украинском сайте по продаже этнических чаев. Покупку оплатил онлайн, и она пришла к нему по почте. Порошок он разбавлял водой и принимал внутрь. Плохо ему стало не сразу, а спустя какое-то время — когда он приехал в Минск.