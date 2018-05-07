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17:21 (мск), источник: Kazinform

В Шымкенте прошёл военный парад

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — На территории военного гарнизона в Шымкенте прошёл день открытых дверей, военный парад и праздничный концерт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: Kazinform

Парад принимал аким города Нурлан Сауранбаев. Проходил он на территории военной части 35748, которая была образована в феврале 1942 года.

Парад начался маршем солдат по плацу гарнизона, после чего выступила мотострелковая колонна. Было и прямое включение к гарнизону Отар, где парад принимал Глава государства.

Под занавес мероприятия прошло награждение медалями «За безупречную службу» 1 и 2 степени, а также грамотами акима ЮКО. После парада начался праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

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