В Шымкенте прошёл военный парад

Парад принимал аким города Нурлан Сауранбаев. Проходил он на территории военной части 35748, которая была образована в феврале 1942 года.

Парад начался маршем солдат по плацу гарнизона, после чего выступила мотострелковая колонна. Было и прямое включение к гарнизону Отар, где парад принимал Глава государства.