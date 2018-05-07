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14:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дорого-богато. В США готовят куриные крылышки из 24-каратного золота

Для тех, кто любит блеск и гламур.

44-летний повар и лучший друг Ким Кардашьян Джонатан Чебан решил в прямом смысле приготовить золотую корочку. Он представил свой новый рецепт обжаренных куриных крылышек в соусе из голубого сыра, покрытых 24-каратным съедобным золотом.

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Новое блюдо уже начали подавать в нью-йоркском ресторане The Ainsworth. Посетителям предлагаются на выбор три варианта: 10 крылышек за 30 долларов, 20 штук за 60 долларов и VIP-предложение за 1000 долларов, куда, помимо 50 крыльев, входит бутылка шампанского Armand de Brignac.

Кстати, по сообщениям западных СМИ, в 2017 году эксцентричный повар официально сменил свое имя Джонатан на Foodgod («Бог еды»). Теперь он просит называть его именно так.

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