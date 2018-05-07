Дорого-богато. В США готовят куриные крылышки из 24-каратного золота
Для тех, кто любит блеск и гламур.
Для тех, кто любит блеск и гламур.
44-летний повар и лучший друг Ким Кардашьян Джонатан Чебан решил в прямом смысле приготовить золотую корочку. Он представил свой новый рецепт обжаренных куриных крылышек в соусе из голубого сыра, покрытых 24-каратным съедобным золотом.
Новое блюдо уже начали подавать в
Кстати, по сообщениям западных СМИ, в 2017 году эксцентричный повар официально сменил свое имя Джонатан на Foodgod («Бог еды»). Теперь он просит называть его именно так.