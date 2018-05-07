Las cinco cosas que no sabes del nuevo Mister International Spain https://t.co/lFNFU8nVSF— Corazón (@Revistacorazon) May 7, 2018
В Испании выбрали самого красивого мужчину
ЛОС-РЕАЛЕХОС/МАДРИД, 7 мая — РИА Новости. В городе
ЛОС-РЕАЛЕХОС/МАДРИД, 7 мая — РИА Новости. В городе
За звание самого красивого мужчины страны боролись 52 участника, представляющие все испанские провинции и два автономных города Сеуту и Мелилью.
Победа Кольядо стала сюрпризом — он занял на региональном конкурсе в Вальядолиде второе место, однако победитель не смог принять участие в финале на Тенерифе.
25-летний Хесус Кольядо получил специальность преподавателя начальных классов английского и физкультуры, в будущем он собирается стать полицейским.
Звания «Мистер симпатий», которого выбирают сами участники конкурса, удостоился уроженец Саморы Альваро Гихарро.
В рамках соревнований участники позировали в национальных костюмах, в плавках и в строгих костюмах, отвечали на вопросы ведущих.
Конкурс Мистер Испания проводится в стране с 2013 года.