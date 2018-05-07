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14:52 (мск), источник: РИА Новости

В Испании выбрали самого красивого мужчину

ЛОС-РЕАЛЕХОС/МАДРИД, 7 мая — РИА Новости. В городе Лос-Реалехос (остров Тенерифе, Канарские острова, Испания) состоялся конкурс Мистер Испания — 2018, сообщили РИА Новости в мэрии. Самым красивым мужчиной был признан уроженец Вальядолида Хесус Кольядо.

За звание самого красивого мужчины страны боролись 52 участника, представляющие все испанские провинции и два автономных города Сеуту и Мелилью.

Победа Кольядо стала сюрпризом — он занял на региональном конкурсе в Вальядолиде второе место, однако победитель не смог принять участие в финале на Тенерифе.

25-летний Хесус Кольядо получил специальность преподавателя начальных классов английского и физкультуры, в будущем он собирается стать полицейским.

Звания «Мистер симпатий», которого выбирают сами участники конкурса, удостоился уроженец Саморы Альваро Гихарро.

В рамках соревнований участники позировали в национальных костюмах, в плавках и в строгих костюмах, отвечали на вопросы ведущих.

Конкурс Мистер Испания проводится в стране с 2013 года.

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