В Челябинске открывается детская железная дорога

В Челябинске открывается 69-й сезон пассажирских перевозок на Челябинской детской железной дороге — первый поезд стартует 8 мая, в 12.00, со станции имени Павлика Морозова в ЦПКиО имени Гагарина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.

По традиции юные железнодорожники отдадут рапорт о готовности к прохождению летней практики. Для первокурсников состоится посвящение в юные железнодорожники. Ребята напишут свои желания, связанные с профессиональным ростом, и поместят записки в капсулу времени «Поезд будущего». Капсула будет открыта через четыре года, когда молодые люди получат свидетельства выпускников детской железной дороги. По окончании торжественной части гостей пригласят совершить первую в этом году поездку по малой магистрали.