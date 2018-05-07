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14:40 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске открывается детская железная дорога

В день открытия сезона пассажирских перевозок юные челябинцы напишут свои желания, связанные с профессиональным ростом, и поместят записки в капсулу времени «Поезд будущего».

В Челябинске открывается 69-й сезон пассажирских перевозок на Челябинской детской железной дороге — первый поезд стартует 8 мая, в 12.00, со станции имени Павлика Морозова в ЦПКиО имени Гагарина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.

По традиции юные железнодорожники отдадут рапорт о готовности к прохождению летней практики. Для первокурсников состоится посвящение в юные железнодорожники. Ребята напишут свои желания, связанные с профессиональным ростом, и поместят записки в капсулу времени «Поезд будущего». Капсула будет открыта через четыре года, когда молодые люди получат свидетельства выпускников детской железной дороги. По окончании торжественной части гостей пригласят совершить первую в этом году поездку по малой магистрали.

Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, дети с октября прошлого года знакомились с трудом железнодорожников различных специальностей. С начала практики они попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, монтеров СЦБ.

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 В Челябинске открывается детская железная дорога
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