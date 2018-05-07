Петербургское метро будет работать в ночь на 10 мая

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. Для пассажиров на вход и выход будут открыты все станции метро, кроме дублирующих вестибюлей на станции «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Московская», «Девяткино», «Невский проспект», «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».



В ночные часы оплата проезда будет производиться по проездным и жетонам.



Кроме того, днем 9 мая, в период проведения парада Победы, акции «Бессмертный полк» и других праздничных мероприятий, часть станций в центре города будет работать только на выход. Станция «Маяковская» с 14−30 до 15−30 часов будет закрыта для входа и выхода пассажиров.



Временно изменит режим работы «Адмиралтейская», вестибюль которой в период с 08−30 до 11−30 часов и с 15−30 до 00−00 часов будет работать только на выход. Станции «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2» с 14−00 до 15−25 часов будут работать только на выход. Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) с 14−30 до 15−30 будет работать на вход и выход, кроме того будет открыт выход на Московский вокзал.



Вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) с 09−00 до 22−00 часов в этот день будет работать только на выход, затем станция будет закрыта.



Вечером станция «Горьковская», в период с 21−25 до 22−00 часов будет только выпускать пассажиров из метро.