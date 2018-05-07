Из-за технического сбоя на литовской границе собрались очереди из фур
Перед МАПП «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузов.
Перед МАПП «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузов.
Приём и оформление грузовиков осуществляется с периодичностью 2−4 автомобиля в час. Перед МАПП «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузов, ожидающих въезда в Литву.
Информацией о сроках возобновления работы литовской стороны калининградская таможня не располагает. «В связи со сложившейся ситуацией Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам в ближайшее время осуществлять транзитные перевозки на остальную часть Российской Федерации через Республику Польша или воспользоваться паромным сообщением», — отмечает