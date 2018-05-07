Из-за технического сбоя на литовской границе собрались очереди из фур

Источник: Новый Калининград

Из-за сбоя информационных систем на литовской стороне, на границах с республикой собрались большие очереди из грузовиков. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областной таможни.

Приём и оформление грузовиков осуществляется с периодичностью 2−4 автомобиля в час. Перед МАПП «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузов, ожидающих въезда в Литву.