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14:38 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за технического сбоя на литовской границе собрались очереди из фур

Перед МАПП «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузов.

Источник: Новый Калининград

Из-за сбоя информационных систем на литовской стороне, на границах с республикой собрались большие очереди из грузовиков. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областной таможни.

Приём и оформление грузовиков осуществляется с периодичностью 2−4 автомобиля в час. Перед МАПП «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузов, ожидающих въезда в Литву.

Информацией о сроках возобновления работы литовской стороны калининградская таможня не располагает. «В связи со сложившейся ситуацией Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам в ближайшее время осуществлять транзитные перевозки на остальную часть Российской Федерации через Республику Польша или воспользоваться паромным сообщением», — отмечает пресс-служба.

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