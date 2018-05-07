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15:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцам предложат поменять мусор на саженцы сосны

Экологическая акция состоится 12 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Волонтеры общественного движения «Меняю мусор на деревья» проведут акцию по сбору вторсырья в субботу, 12 мая. Экоактивисты будут принимать пластиковые бутылки разных видов, стеклотару, алюминиевые банки, макулатуру и пластиковые крышки по адресу: улица Моисеева, 2/3 (пункт приема бытовых отходов «Стимул») с 11:00 до 14:00. По словам организатора сбора Анны Кудасовой, за каждые 3 кг вторсырья сдавшие мусор получат по одному саженцу сосны.

— Мы закупили 300 саженцев для акции. Вручать их будем впервые. Предлагаем воронежцам самим посадить дерево, а если кто-то не сможет по каким-то причинам, он может оставить свой саженец у нас, и мы его посадим, — рассказала Анна Кудасова. — В этот раз формат акции немного изменился. Раньше мы просто собирали вторсырье, сдавали его, на вырученные деньги покупали саженцы и озеленяли места нашего города. Например, в апреле прошлого года высадили саженцы липы, клена, рябины, сирени, жасмина, туи и кизильника в сквере ДК железнодорожников и на территории детского сада № 17. Мы разместили объявление в соцсети, где предложили прийти и помочь нам с посадкой, отозвалось большое количество людей, приходили и семьи с детьми.

Подробнее о том, какое вторсырье принимают на переработку, можно узнать в официальной группе сообщества «Меняю мусор на деревья».

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