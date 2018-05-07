Воронежцам предложат поменять мусор на саженцы сосны
Экологическая акция состоится 12 мая.
Экологическая акция состоится 12 мая.
Волонтеры общественного движения «Меняю мусор на деревья» проведут акцию по сбору вторсырья в субботу, 12 мая. Экоактивисты будут принимать пластиковые бутылки разных видов, стеклотару, алюминиевые банки, макулатуру и пластиковые крышки по адресу: улица Моисеева, 2/3 (пункт приема бытовых отходов «Стимул») с 11:00 до 14:00. По словам организатора сбора Анны Кудасовой, за каждые 3 кг вторсырья сдавшие мусор получат по одному саженцу сосны.
— Мы закупили 300 саженцев для акции. Вручать их будем впервые. Предлагаем воронежцам самим посадить дерево, а если
Подробнее о том, какое вторсырье принимают на переработку, можно узнать в официальной группе сообщества «Меняю мусор на деревья».