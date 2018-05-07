Воронежцам предложат поменять мусор на саженцы сосны

— Мы закупили 300 саженцев для акции. Вручать их будем впервые. Предлагаем воронежцам самим посадить дерево, а если кто-то не сможет по каким-то причинам, он может оставить свой саженец у нас, и мы его посадим, — рассказала Анна Кудасова. — В этот раз формат акции немного изменился. Раньше мы просто собирали вторсырье, сдавали его, на вырученные деньги покупали саженцы и озеленяли места нашего города. Например, в апреле прошлого года высадили саженцы липы, клена, рябины, сирени, жасмина, туи и кизильника в сквере ДК железнодорожников и на территории детского сада № 17. Мы разместили объявление в соцсети, где предложили прийти и помочь нам с посадкой, отозвалось большое количество людей, приходили и семьи с детьми.