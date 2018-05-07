Названа дата открытия синагоги в Калининграде

Источник: Клопс.ru

По словам Виктора Шапиро, работ на объекте ещё много.

«Восстановление синагоги ведётся максимально приближенно к её историческому облику. На данный момент выполнен железобетонный каркас с первого по пятый этаж. Выполняется кирпичная кладка стен и перегородок четвёртого этажа. Предстоит большая работа по внутренней и внешней отделке, благоустройству. Надеемся, что объём выполненных работ к ноябрю 2018 года позволит провести торжественное открытие», — уточнил председатель религиозной организации «Адат Исраэль».

Он также уточнил, что Калининград — единственный город в России, где в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года произошла трагедия еврейского народа — Хрустальная ночь. В данный момент на сайте синагоги идёт активный сбор пожертвований на её строительство. Самую внушительную сумму — 2,5 млн евро — пожертвовал калининградский бизнесмен Владимир Кацман.

По проекту в здании будет расположено два молитвенных зала, трапезная, комнаты для проведения различных ритуалов и праздников, библиотека с читальным залом, аудитория для занятий, благотворительная столовая, кошерный ресторан и магазин, детский сад и школа.