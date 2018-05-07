За трое суток в регионе задержали 135 пьяных водителей
С 4 по 6 мая 2018 года в Пермском крае прошли рейды, в ходе которых сотрудники ГИБДД выявили нарушителей.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С 4 по 6 мая 2018 года в Пермском крае прошли рейды, в ходе которых сотрудники ГИБДД выявили нарушителей.
135 водителей было задержано в состоянии алкогольного опьянения. Из этого числа 30 человек не имели водительских прав. 36 нетрезвых автомобилистов отказались пройти медицинский тест. Один водитель управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.
Добавим, что за трое суток в регионе зарегистрировано 19 ДТП. В них пострадали 23 человека, из них трое — несовершеннолетние.