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16:33 (мск), источник: Новости Перми

За трое суток в регионе задержали 135 пьяных водителей

С 4 по 6 мая 2018 года в Пермском крае прошли рейды, в ходе которых сотрудники ГИБДД выявили нарушителей.

135 водителей было задержано в состоянии алкогольного опьянения. Из этого числа 30 человек не имели водительских прав. 36 нетрезвых автомобилистов отказались пройти медицинский тест. Один водитель управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.

Добавим, что за трое суток в регионе зарегистрировано 19 ДТП. В них пострадали 23 человека, из них трое — несовершеннолетние.

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