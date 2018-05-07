Воронежский омбудсмен намерена разобраться в инциденте с детьми на лодке

Резонансный инцидент, видео которого появилось в интернете, произошел накануне на акватории Воронежского водохранилища. Шестого мая воспитанники воронежской федерации морского многоборья проводили тренировку по гребле. На борту лодки находились семь девочек 13 —15 лет. Как сообщил СК, установлено, что в самой лодке взрослых не было, тренер наблюдал за тренировкой с водной станции. Примерно в 12.30 лодка подошла близко к теплоходу, в результате чего ему пришлось изменить курс во избежание столкновения.
«Буду разбираться. Слышала, видела, ролики смотрела в интернете. Дети остались одни, без присмотра — надо разбираться и выяснять, почему так произошло… Выяснять в любом случае буду», — сказала Попова РИА Новости.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проконтролировать ход доследственной проверки по факту опасного сближения теплохода и лодки с детьми на борту в акватории Воронежского водохранилища.