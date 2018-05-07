Воронежский омбудсмен намерена разобраться в инциденте с детьми на лодке

Резонансный инцидент, видео которого появилось в интернете, произошел накануне на акватории Воронежского водохранилища. Шестого мая воспитанники воронежской федерации морского многоборья проводили тренировку по гребле. На борту лодки находились семь девочек 13 —15 лет. Как сообщил СК, установлено, что в самой лодке взрослых не было, тренер наблюдал за тренировкой с водной станции. Примерно в 12.30 лодка подошла близко к теплоходу, в результате чего ему пришлось изменить курс во избежание столкновения.