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16:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Дубль два: в Екатеринбурге повторно ремонтируют Бебелевский мост

Не прошло и года после капитальной реконструкции, как у путепровода разошлись стыковочные швы.

В Екатеринбурге рабочие приступили к повторному ремонту Бебелевского моста — у путепровода разошлись стыковочные швы. Отметим, что мост был капитально отреставрирован летом прошлого года. Как сообщили в мэрии, работы являются гарантийными, подрядчик за свои деньги устраняет образовавшуюся деформацию.

Путепровод обещают привести в порядок до 30 мая. Движение на мосту при этом не закрыто. Рабочие лишь частично его ограничили, сузив проезжую часть в местах ремонта.

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