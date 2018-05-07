Дубль два: в Екатеринбурге повторно ремонтируют Бебелевский мост
Не прошло и года после капитальной реконструкции, как у путепровода разошлись стыковочные швы.
Не прошло и года после капитальной реконструкции, как у путепровода разошлись стыковочные швы.
В Екатеринбурге рабочие приступили к повторному ремонту Бебелевского моста — у путепровода разошлись стыковочные швы. Отметим, что мост был капитально отреставрирован летом прошлого года. Как сообщили в мэрии, работы являются гарантийными, подрядчик за свои деньги устраняет образовавшуюся деформацию.
Путепровод обещают привести в порядок до 30 мая. Движение на мосту при этом не закрыто. Рабочие лишь частично его ограничили, сузив проезжую часть в местах ремонта.