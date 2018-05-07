Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия резко ответила Украине на наглую провокацию в Крыму - СМИ
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
Звезда «Секса в большом городе» усыновила второго ребенка
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Тайра Бэнкс подурачилась с мамой
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Подсунули вольфрам: в Рунете дали совет Турции взявшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Серьги за 35 миллионов: невестка Гуцериева удивила Сеть - СМИ
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Мужчина раскрыл секрет идеального фото в Tinder
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Историческая встреча лидеров двух Корей
16:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

День Победы: какие развлечения ждут новосибирцев 9 мая

9 мая на многих городских площадках пройдут праздничные мероприятия, посвященные 73-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Какие тематические развлечения в этот день предлагают заведения Новосибирска, узнали «Вести».

В канун Дня Победы пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Сбор участников состоится на Монументе Славы 8 мая в 21:50.

Празднование 9 мая начнется с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина — в 9:15 на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова.

На площади Ленина в 10:00 начнется военный парад войск Сибирского гарнизона, а после по Красному проспекту пройдут участники акции «Бессмертный полк».

Кино.

9 мая кинотеатр «Победа» приглашает новосибирцев на показы кинолент о Великой Отечественной войне. Горожане смогут посмотреть на большом экране кинофильмы «В бой идут одни старики» режиссера Леонида Быкова, «Балладу о солдате» Григория Чухрая и «Они сражались за Родину» и «Судьбу человека» Сергея Бондарчука, «Летят журавли» Михаила Калатозова и другие фильмы. Сеансы начинаются с 9 часов. Цена билетов на сеансы — 100 рублей.

Концерты.

8 мая в 15 часов в НОВАТе состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (вход по пригласительным билетам).

9 мая в 9 утра в ПКиО «Березовая роща» пройдет митинг, посвященный Дню Победы, который закончится праздничным концертом.

В 12 часов в ПКиО «Бугринская роща» состоится концертная программа «Песни победы».

Военные реконструкции.

С 15 часов до 18 часов на территории 17-го Военного городка Октябрьского района состоится историческая реконструкция, посвященная празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Театр.

9 мая в 18 часов вечера в театре музкомедии пройдет спектакль «А зори здесь тихие…». Музыкальная драма создана новосибирским композитором Андреем Кротовым по одноименной повести Бориса Васильева, она рассказывает об одном маленьком эпизоде большой войны. В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле, но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг. Билеты стоят от 250 до 650 рублей.

Эстафеты.

8 мая в 12 часов в ПКиО «Центральный» пройдет патриотический фестиваль «Парк Победы». Сама эстафета будет пролегать по нескольким районам города.

9 мая С 13:30 до 17:30 будет проходить 72-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала Покрышкина на Красном проспекте.

Полевая кухня и праздничные программы.

9 мая в 11 часов начнется праздничная программа и работа полевой кухни в ПКиО «Первомайский».

Читайте также
Дождь с мокрым снегом обещают в ближайшие сутки жителям Новосибирска

В 14 часов на площадке перед ТРЦ «Ройял Парк» пройдет выступление оркестра штаба Сибирского округа «Росгвардия».

Помимо живого концерта, на площадке будет представлена тематическая фотовыставка. Все желающие смогут попытаться собрать и разобрать автомат и попробовать полевую кухню.

В 18 часов начнется праздничная программа на площади Ленина, а в 21:50 прогремит салют с музыкальным сопровождением.

9 мая на площадке перед ТРЦ «Галерея Новосибирск» оркестр исполнит песни военных лет, а все желающие смогут получить георгиевскую ленту и сделать памятное фото в специальной фотозоне.

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера
Под Самарой обнаружен склад оружия с четырьмя БТР
Евгения Медведева меняет тренера, но сохранит гражданство
Ученые доказали, что все дороги и правда ведут в Рим
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками
Киев обвинил РФ в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева Сборная России, начавшая чемпионат мира с двух убедительных побед над аутсайдерами, встретится с еще одной не самой сильной сборной — командой Белоруссии
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь