День Победы: какие развлечения ждут новосибирцев 9 мая

В канун Дня Победы пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Сбор участников состоится на Монументе Славы 8 мая в 21:50.

Празднование 9 мая начнется с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина — в 9:15 на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова.

На площади Ленина в 10:00 начнется военный парад войск Сибирского гарнизона, а после по Красному проспекту пройдут участники акции «Бессмертный полк».

Кино.

9 мая кинотеатр «Победа» приглашает новосибирцев на показы кинолент о Великой Отечественной войне. Горожане смогут посмотреть на большом экране кинофильмы «В бой идут одни старики» режиссера Леонида Быкова, «Балладу о солдате» Григория Чухрая и «Они сражались за Родину» и «Судьбу человека» Сергея Бондарчука, «Летят журавли» Михаила Калатозова и другие фильмы. Сеансы начинаются с 9 часов. Цена билетов на сеансы — 100 рублей.

Концерты.

8 мая в 15 часов в НОВАТе состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (вход по пригласительным билетам).

9 мая в 9 утра в ПКиО «Березовая роща» пройдет митинг, посвященный Дню Победы, который закончится праздничным концертом.

В 12 часов в ПКиО «Бугринская роща» состоится концертная программа «Песни победы».

Военные реконструкции.

С 15 часов до 18 часов на территории 17-го Военного городка Октябрьского района состоится историческая реконструкция, посвященная празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Театр.

9 мая в 18 часов вечера в театре музкомедии пройдет спектакль «А зори здесь тихие…». Музыкальная драма создана новосибирским композитором Андреем Кротовым по одноименной повести Бориса Васильева, она рассказывает об одном маленьком эпизоде большой войны. В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле, но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг. Билеты стоят от 250 до 650 рублей.

Эстафеты.

8 мая в 12 часов в ПКиО «Центральный» пройдет патриотический фестиваль «Парк Победы». Сама эстафета будет пролегать по нескольким районам города.

9 мая С 13:30 до 17:30 будет проходить 72-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала Покрышкина на Красном проспекте.

Полевая кухня и праздничные программы.

9 мая в 11 часов начнется праздничная программа и работа полевой кухни в ПКиО «Первомайский».

Читайте также Дождь с мокрым снегом обещают в ближайшие сутки жителям Новосибирска

В 14 часов на площадке перед ТРЦ «Ройял Парк» пройдет выступление оркестра штаба Сибирского округа «Росгвардия».

Помимо живого концерта, на площадке будет представлена тематическая фотовыставка. Все желающие смогут попытаться собрать и разобрать автомат и попробовать полевую кухню.

В 18 часов начнется праздничная программа на площади Ленина, а в 21:50 прогремит салют с музыкальным сопровождением.