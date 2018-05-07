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16:30 (мск), источник: Новости Перми

Дорогу к поселку Щучье Озеро скоро отремонтируют

На дороге Чернушка-Тюш, ведущей к поселку Щучье Озеро, уже проведены подготовительные работы для предстоящего ремонта.

Здесь будет отремонтировано основание дорожного полотна, восстановлены дренажные устройства в обочинах дороги, сами обочины укрепят. Кроме того, в рамках действующего договора подрядная организация (ООО «Дорос») выполнит работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадок на автобусных остановках с ремонтом бордюров и установкой бортового камня на заездных карманах остановок (со стороны проезжей части) в селах Павловка, Лысая Гора, Тюй, Енапаево и Редькино.

Условиями договора также предусмотрена установка оцинкованного барьерного ограждения со светоотражающими катафотами, а также нанесение вертикальной дорожной разметки на бортовом камне.

Все работы, согласно договору, должны быть завершены к декабрю 2018 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы по объекту составляет пять лет.

«В первую очередь, данная региональная дорога обеспечит безопасность передвижения между двумя районами: Чернушинским и Октябрьским. Кроме того, в селе Щучье Озеро строится новая школа, куда будут возить детей из сел, поэтому особенно важно, чтобы их перевозка осуществлялась по дороге нормативного состояния»
Николай Уханов
министр транспорта Пермского края


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