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16:25 (мск), источник: РИА Новости

Ветеран войны из Таджикистана приедет в Петербург на 9 мая

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Ветеран Великой отечественной войны Хайдар Халимов, которому 97 лет, приедет на празднование Дня Победы в Санкт-Петербург в составе республиканской делегации соотечественников — участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, которые живут за рубежом, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.

Источник: РИА Новости

«Самый пожилой ветеран в составе делегаций соотечественников — это Хайдар Халимов, родившийся в декабре 1920 года. Он — участник обороны Ленинграда, награжденный орденом Отечественной войны первой степени, а также медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в состав делегации из Таджикистана также вошел ветеран Великой отечественной войны 1922 года рождения. Средний возраст участников делегаций соотечественников составляет приблизительно 75−88 лет.

Как отмечается в сообщении комитета по внешним связям, делегации соотечественников — участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, начали прибывать в Петербург в понедельник. Уже приехали делегации из Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии и Израиля. Всего, как ожидается, на празднование прибудут около 95 человек из 23 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, информирует ведомство.

Делегации соотечественников, в числе которых ветераны и молодежь, 8—9 мая примут участие в официальных городских мероприятиях — торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище, праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский», а также в параде войск Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.

Вечером 9 мая для ветеранов-соотечественников будет организован торжественный вечер в честь Дня Победы, а 10 мая для гостей предусмотрена дополнительная культурная программа, которая будет включать обзорную экскурсию по городу, а также экскурсии на новые музейные площадки Петербурга: исторический парк «Россия — моя история» и Музей железных дорог России.

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