Нижегородская сельскохозяйственная академия откроет сквер в честь Героя Советского Союза и преподавателя
96-летний Александр Кузнецов — единственный из ныне здравствующих нижегородцев, удостоенных высокого звания.
96-летний Александр Кузнецов — единственный из ныне здравствующих нижегородцев, удостоенных высокого звания.
8 мая в 11−00 на площади около главного корпуса Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии пройдет митинг, посвященный Дню Победы.
В рамках митинга у главного корпуса НГСХА откроют сквер имени Александра Михайловича Кузнецова, Почётного гражданина Нижегородской области, выпускника и преподавателя Горьковской сельхозакадемии, проработавшего более 20 лет в академии в качестве доцента кафедры экономики сельского хозяйства.
На церемонию приглашен и сам Александр Кузнецов. Герою Советского Союза установят бюст Героя и заложат сиреневую аллею.
Ранее, в 2007 году, в Нижегородской Государственной Сельскохозяйственной Академии была открыта мемориальная доска памяти А. М. Кузнецова.