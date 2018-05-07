Нижегородская сельскохозяйственная академия откроет сквер в честь Героя Советского Союза и преподавателя

8 мая в 11−00 на площади около главного корпуса Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии пройдет митинг, посвященный Дню Победы.

В рамках митинга у главного корпуса НГСХА откроют сквер имени Александра Михайловича Кузнецова, Почётного гражданина Нижегородской области, выпускника и преподавателя Горьковской сельхозакадемии, проработавшего более 20 лет в академии в качестве доцента кафедры экономики сельского хозяйства.

На церемонию приглашен и сам Александр Кузнецов. Герою Советского Союза установят бюст Героя и заложат сиреневую аллею.