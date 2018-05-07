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16:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородская сельскохозяйственная академия откроет сквер в честь Героя Советского Союза и преподавателя

96-летний Александр Кузнецов — единственный из ныне здравствующих нижегородцев, удостоенных высокого звания.

8 мая в 11−00 на площади около главного корпуса Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии пройдет митинг, посвященный Дню Победы.

В рамках митинга у главного корпуса НГСХА откроют сквер имени Александра Михайловича Кузнецова, Почётного гражданина Нижегородской области, выпускника и преподавателя Горьковской сельхозакадемии, проработавшего более 20 лет в академии в качестве доцента кафедры экономики сельского хозяйства.

На церемонию приглашен и сам Александр Кузнецов. Герою Советского Союза установят бюст Героя и заложат сиреневую аллею.

Ранее, в 2007 году, в Нижегородской Государственной Сельскохозяйственной Академии была открыта мемориальная доска памяти А. М. Кузнецова.

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