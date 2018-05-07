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16:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Горячая линия» по капремонту пройдёт в Нижнем Новгороде 14 мая

Как сообщает управление по работе со СМИ администраци Нижнего Новгорода, департамент жилья и инженерной инфраструктуры города планирует провести «телефонную линию».

Источник: Агентство «Москва»

Согласно информации, нижегородцы смогут обратиться к специалистам по вопросам, связанным с капитальным ремонтом многоквартирных домов.

«Телефонная линия» пройдет 14 мая с 10:00 до 17:00 по тел. 439−00−40.

Напомним, план по капитальному ремонту в Нижегородской области на 2018 год составляет 1,155 тысяч многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что прокуратура считает, что нижегородский фонд капремонта МКД не выполняет свои обязательства.

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