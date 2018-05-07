Глава Березовского поселения оштрафован за искусственное дробление контрактов

Было установлено, что администрация Березовского поселения заключила с предпринимателями и юрлицами ряд муниципальных контрактов. Сумма каждого из них составляла не менее 100 тысяч рублей. Однако при проверке выяснилось, что эти работы изначально составляли единый комплекс (ремонт дороги, восстановление освещения и т.д).



Как сообщает прокуратура, постановлением министерства финансов Пермского края глава Березовского поселения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.