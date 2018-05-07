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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

9 Мая в Перми усилят меры безопасности

Вход на Октябрьскую площадь будет организован в пяти точках.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы в Перми усилят меры безопасности. В 9−00 начнут работу пять пропускных пунктов на Октябрьскую площадь. Они будут оборудованы металлодетекторами.

— Точки входа будут закрываться по мере наполняемости зрительских трибун, — сообщили в пресс-службе администрации Перми. — А проход на Октябрьскую площадь через место сбора «Бессмертного полка» будет ограничен.

Также 9 Мая будет временно ограничена работа парка Горького. Напитки в стеклянной таре и колюще-режущие предметы не будут продавать по маршруту следования «Бессмертного полка».

— Напоминаем, что в периметр проведения праздничных мероприятий запрещен пронос оружия, любых острых и взрывоопасных предметов, — добавили в пресс-службе ведомства. — Запрещен допуск лиц в состоянии опьянения, пронос алкогольных напитков, напитков в стеклянной таре, напитков в емкостях объемом свыше 0,5 литров, сумок размером свыше 50 на 50 см. Запрещен вход на территорию проведения мероприятия с животными, проезд на велосипедах (кроме детских).

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