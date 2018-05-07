9 Мая в Перми усилят меры безопасности
Вход на Октябрьскую площадь будет организован в пяти точках.
Вход на Октябрьскую площадь будет организован в пяти точках.
В День Победы в Перми усилят меры безопасности. В 9−00 начнут работу пять пропускных пунктов на Октябрьскую площадь. Они будут оборудованы металлодетекторами.
— Точки входа будут закрываться по мере наполняемости зрительских трибун, — сообщили в
Также 9 Мая будет временно ограничена работа парка Горького. Напитки в стеклянной таре и
— Напоминаем, что в периметр проведения праздничных мероприятий запрещен пронос оружия, любых острых и взрывоопасных предметов, — добавили в