9 Мая в Перми усилят меры безопасности

Источник: Комсомольская правда

В День Победы в Перми усилят меры безопасности. В 9−00 начнут работу пять пропускных пунктов на Октябрьскую площадь. Они будут оборудованы металлодетекторами.

— Точки входа будут закрываться по мере наполняемости зрительских трибун, — сообщили в пресс-службе администрации Перми. — А проход на Октябрьскую площадь через место сбора «Бессмертного полка» будет ограничен.

Также 9 Мая будет временно ограничена работа парка Горького. Напитки в стеклянной таре и колюще-режущие предметы не будут продавать по маршруту следования «Бессмертного полка».