За нарушение пожарного режима в Омской области увеличены штрафы

Источник: Om1.ru

С приходом теплых дней в Омской области с 3 мая введен противопожарный режим. По данным регионального ГУ МЧС, он продлится до 10 июня. В этот период категорически запрещены любые действия с открытым огнём.

Главам районов, руководителям организаций и предприятий всех форм собственности надлежит усилить меры пожарной безопасности и строго обеспечивать контроль их выполнения.

Омичам и жителям области напоминают о запрете:

— разводить костры на территории районов области, на дачах, на территории частного сектора и в местах отдыха;

— сжигать мусорные отходы и сухие растения;

— подпаливать траву;

— проводить огневые работы.

За нарушение противопожарного режима грозит увеличенный в два раза штраф:

— для граждан — от 2 000 до 4 000 рублей;

— для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;

— для юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.