За нарушение пожарного режима в Омской области увеличены штрафы
Омичам напоминают о запрете на любые действия с открытым огнём.
Омичам напоминают о запрете на любые действия с открытым огнём.
С приходом теплых дней в Омской области с 3 мая введен противопожарный режим. По данным регионального ГУ МЧС, он продлится до 10 июня. В этот период категорически запрещены любые действия с открытым огнём.
Главам районов, руководителям организаций и предприятий всех форм собственности надлежит усилить меры пожарной безопасности и строго обеспечивать контроль их выполнения.
Омичам и жителям области напоминают о запрете:
— разводить костры на территории районов области, на дачах, на территории частного сектора и в местах отдыха;
— сжигать мусорные отходы и сухие растения;
— подпаливать траву;
— проводить огневые работы.
За нарушение противопожарного режима грозит увеличенный в два раза штраф:
— для граждан — от 2 000 до 4 000 рублей;
— для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;
— для юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.
Виновным в пожарах, в зависимости от ущерба, может грозит уголовная ответственность.