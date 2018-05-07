Закрытый за нарушения пожарной безопасности нижегородский ТЦ «Рио» возобновил работу

В сообщении также есть информация о ТЦ «Зеркало» — он возобновил работу, часть помещений остались опечатанными.

Ограничительные меры были сняты по причине устранения ряда выявленных нарушений, отмечается, что инженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность, сейчас находятся в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось о закрытии ТЦ «Зеркало» на Бору.

Напомним, что в Дзержинске были закрыты ТЦ «Союз» и «Скала», сообщалось также о закрытии в Нижнем Новгороде торговых центров «Шайба»,"Рио" и «Звезда».