Закрытый за нарушения пожарной безопасности нижегородский ТЦ «Рио» возобновил работу
По данным регионального управления ФССП РФ, площади «Рио» снова открыты для посетителей, кроме цоколя и четвертого этажа.
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По данным регионального управления ФССП РФ, площади «Рио» снова открыты для посетителей, кроме цоколя и четвертого этажа.
В сообщении также есть информация о ТЦ «Зеркало» — он возобновил работу, часть помещений остались опечатанными.
Ограничительные меры были сняты по причине устранения ряда выявленных нарушений, отмечается, что инженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность, сейчас находятся в рабочем состоянии.
Ранее сообщалось о закрытии ТЦ «Зеркало» на Бору.
Напомним, что в Дзержинске были закрыты ТЦ «Союз» и «Скала», сообщалось также о закрытии в Нижнем Новгороде торговых центров «Шайба»,"Рио" и «Звезда».
Прежде сообщалось, что региональное управление МЧС предложило закрыть 23 ТРЦ в Нижегородской области