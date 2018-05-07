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17:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Закрытый за нарушения пожарной безопасности нижегородский ТЦ «Рио» возобновил работу

По данным регионального управления ФССП РФ, площади «Рио» снова открыты для посетителей, кроме цоколя и четвертого этажа.

В сообщении также есть информация о ТЦ «Зеркало» — он возобновил работу, часть помещений остались опечатанными.

Ограничительные меры были сняты по причине устранения ряда выявленных нарушений, отмечается, что инженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность, сейчас находятся в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось о закрытии ТЦ «Зеркало» на Бору.

Напомним, что в Дзержинске были закрыты ТЦ «Союз» и «Скала», сообщалось также о закрытии в Нижнем Новгороде торговых центров «Шайба»,"Рио" и «Звезда».

Прежде сообщалось, что региональное управление МЧС предложило закрыть 23 ТРЦ в Нижегородской области из-за нарушений требований пожарной безопасности.

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