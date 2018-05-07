Суд Екатеринбурга решит судьбу «Гринвича» 30 мая

Сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга состоялось предварительное заседание по иску прокуратуры к владельцам ТРЦ «Гринвич». Напомним, надзорный орган требует закрыть торговый центр до того момента, пока в зданиях не останется ни одного нарушения правил пожарной безопасности. Несоблюдения были выявлены в ходе масштабных проверок, они начались по всей стране сразу после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».