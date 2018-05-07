Суд Екатеринбурга решит судьбу «Гринвича» 30 мая
Именно на эту дату назначено рассмотрение иска прокуратуры к владельцам ТРЦ.
Именно на эту дату назначено рассмотрение иска прокуратуры к владельцам ТРЦ.
Сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга состоялось предварительное заседание по иску прокуратуры к владельцам ТРЦ «Гринвич». Напомним, надзорный орган требует закрыть торговый центр до того момента, пока в зданиях не останется ни одного нарушения правил пожарной безопасности. Несоблюдения были выявлены в ходе масштабных проверок, они начались по всей стране сразу после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».
Представители «Гринвича» отметили, что большинство нарушений уже устранены и предоставили соответствующие документы. Прокурор попросил время на их изучение, в связи с чем судья перенесла заседание на 30 мая.
Кроме «Гринвича» прокуратура также требует временно приостановить работы торговых центров «Алатырь» и «Пассаж».