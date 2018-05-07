Назначен глава «Водоканала» в Екатеринбурге

Стало известно, что приказом главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба назначен гендиректор МУП «Водоканал». Им стал Евгений Буженинов. До этого он исполнял обязанности руководителя предприятия.

Напомним, должность главы «Водоканала» стала вакантной после того, как прежний руководитель Александр Ковальчик возглавил министерство экономики Свердловской области.

В администрации города отметили, что новый руководитель главного водоснабжающего предприятия уральской столицы является старым работником «Водоканала» и хорошо знаком со спецификой его деятельности.

Евгений Леонидович Буженинов родился в 1974 году, в 1996 окончил строительный факультет УГТУ-УПИ по специальности — инженер-строитель ПГС, в 2004-м — получил в Уральской академии государственной службы квалификацию менеджера государственного и муниципального управления.

С 1996 по 2002 год Буженинов трудился в МУП «Водоканал» — мастером на предприятии Горводопровод, а затем был переведен в «Дирекцию строящихся очистных сооружений города Екатеринбурга», где работал сначала помощником заместителя директора по строительству, а затем стал заместителем директора по данному направлению деятельности. С 2014 года Евгений Буженинов вновь включился в работу МУП «Водоканал».

Он женат, воспитывает двух сыновей.