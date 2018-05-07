Свердловских собачников обязали сдавать питомцев ветеринарам
Кошатников тоже касается.
Кошатников тоже касается.
Владельцы домашних животных в Свердловской области теперь должны предоставлять питомцев ветеринарам по их требованиям для осмотра, диагностики и предохранительных прививок. При подозрении на болезнь владельцы должны сами изолировать любимцев до прибытия специалистов. Соответствующие изменения в Примерные правила содержания домашних животных внес губернатор региона. Документ размещен на портале правовой информации.
Из новой версии правил исчез запрет оставлять домашних животных без попечения и запрет на их избиение, передает «Уралинформбюро». Но
В документе уточняется, что правила касаются держателей как собак, так и кошек.