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16:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловских собачников обязали сдавать питомцев ветеринарам

Кошатников тоже касается.

Источник: УралИнформБюро

Владельцы домашних животных в Свердловской области теперь должны предоставлять питомцев ветеринарам по их требованиям для осмотра, диагностики и предохранительных прививок. При подозрении на болезнь владельцы должны сами изолировать любимцев до прибытия специалистов. Соответствующие изменения в Примерные правила содержания домашних животных внес губернатор региона. Документ размещен на портале правовой информации.

Из новой версии правил исчез запрет оставлять домашних животных без попечения и запрет на их избиение, передает «Уралинформбюро». Но по-прежнему предписывается гуманно обращаться с питомцами и не оставлять без корма и питья. Также признан утратившим силу блок правил о регистрации домашних животных, как и пункт о бесплатной вакцинации против бешенства.

В документе уточняется, что правила касаются держателей как собак, так и кошек.

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