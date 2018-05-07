9 мая «Бессмертный полк» пройдет от Суворовского до Дворцовой площади

Источник: Аргументы и факты

Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге назначено на пятнадцать часов 9 мая, место сбора традиционное — часть Невского проспекта от Суворовского до площади Александра Невского, сообщили организаторы акции.

Участники «Бессмертного полка» пройдут до Дворцовой площади, сопровождать их будут ретро-автомобили с ветеранами Великой Отечественной войны.