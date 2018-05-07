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16:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

9 мая «Бессмертный полк» пройдет от Суворовского до Дворцовой площади

Сбор участников состоится в 14:00 на участке Невского проспекта от Суворовского проспекта до площади Александра Невского.

Источник: Аргументы и факты

Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге назначено на пятнадцать часов 9 мая, место сбора традиционное — часть Невского проспекта от Суворовского до площади Александра Невского, сообщили организаторы акции.

Участники «Бессмертного полка» пройдут до Дворцовой площади, сопровождать их будут ретро-автомобили с ветеранами Великой Отечественной войны.

Напомним, что в прошлом году шествие собрало более 300 тысяч человек.

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