Правительство РФ планирует построить общежитие для семей полицейских в Нижнем Новгороде за 174 млн рублей

Согласно информации, на 25 мая 2018 года назначен аукцион на право оказания данных услуг. Малосемейное общежитие должно быть построено на Московском шоссе, 294 В. Срок строительства — до 1 ноября 2020 года. Участок площадью 0,5 га, где планируется возвести объект, принадлежит ГУ МВД по Нижегородской области. Здание общежития будет пятиэтажным, трехсекционным.