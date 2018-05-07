Правительство РФ планирует построить общежитие для семей полицейских в Нижнем Новгороде за 174 млн рублей

Согласно информации, на 25 мая 2018 года назначен аукцион на право оказания данных услуг. Малосемейное общежитие должно быть построено на Московском шоссе, 294 В. Срок строительства — до 1 ноября 2020 года. Участок площадью 0,5 га, где планируется возвести объект, принадлежит ГУ МВД по Нижегородской области. Здание общежития будет пятиэтажным, трехсекционным.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 174,3 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.
Напомним, кроме того, более 900 млн рублей правительство РФ направит на строительство нового общежития для Нижегородской академии МВД. Работы выполняет автономная некоммерческая организация «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института» (Москва). Общежитие будет построено на Анкудиновском шоссе, 3. Срок завершения работ — конец 2022 года.