Посвященный Дню Победы памятный митинг состоится в Нижнем Новгороде 8 мая

Источник: AP 2018

Ежегодно в этот день миллионы россиян выходят на улицы городов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, выразить почтение и благодарность павшим в боях за Родину и всему героическому фронтовому поколению, ветеранам за то, что отдавали свои жизни в жестоких сражениях во имя будущих поколений.

8 мая 2018 года в 10:30 по московскому времени состоится памятный митинг и возложение цветов у Вечного огня в Нижегородском кремле. Ветераны Великой Отечественной войны, Военно-морского флота, руководители общественных организаций, воспитанники военно-спортивного клуба «Пантера», руководители и сотрудники «Союза Маринс Групп» почтят минутой молчания всех тех, кто ценой собственной жизни 73 года назад отстоял Родину в борьбе с фашистскими войсками.