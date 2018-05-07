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18:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Посвященный Дню Победы памятный митинг состоится в Нижнем Новгороде 8 мая

9 Мая — это памятная дата в истории России, славная страница ее национальной истории. Семьдесят три года назад советский народ поставил победную точку в Великой Отечественной войне, которая явилась жесточайшей борьбой за освобождение Отечества, за мир во всем мире.

Источник: AP 2018

Ежегодно в этот день миллионы россиян выходят на улицы городов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, выразить почтение и благодарность павшим в боях за Родину и всему героическому фронтовому поколению, ветеранам за то, что отдавали свои жизни в жестоких сражениях во имя будущих поколений.

8 мая 2018 года в 10:30 по московскому времени состоится памятный митинг и возложение цветов у Вечного огня в Нижегородском кремле. Ветераны Великой Отечественной войны, Военно-морского флота, руководители общественных организаций, воспитанники военно-спортивного клуба «Пантера», руководители и сотрудники «Союза Маринс Групп» почтят минутой молчания всех тех, кто ценой собственной жизни 73 года назад отстоял Родину в борьбе с фашистскими войсками.

Митинг продолжится в центральном офисе кинокомпании «Союз Маринс Групп» (БЦ «Муравей», ул. Рождественская, 13) с обновлением экспозиции единственного в городе мемориала боевой славы в стенах современного предприятия.

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