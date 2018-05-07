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18:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Из-за репетиции парада в Нижнем Новгороде перекроют центральные улицы

Из-за репетиции парада 7 мая в Нижнем Новгороде перекроют центральные улицы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Ограничивать движение начнут с 18.30: нельзя будет проехать по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Большой Покровской), улицам Ульянова, Варварской, Минина (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Георгиевскому съезду, Казанскому съезду, Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до площади Сенной), улице Пискунова (на участке от улицы Варварская до Верхне-Волжской набережной).

Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам. Ограничения снимут после окончания репетиции — в 23.00.

Как пойдет транспорт

7 мая изменится движение трамваев маршрута № 2, автобусов №№ 1, 68, Т-4, троллейбусов №№ 9, 13, 17, 31 (маршрут будет сокращен до площади Свободы), автобусов маршрута № Т-31 (до улицы Пискунова).

Автобусы маршрутов №№ 19, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, №№ 3, 61, 71, Т-41, Т-71, 92 пойдут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Белинского и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№ 40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98 будет организовано по улицам Горького, Ижорская, Белинского и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее — по маршрутам.

Автобусы № 45 направят по улице Горького, площади Свободы, улицам Горького, Ижорская, Белинского и далее — по маршруту, а автобусы №Т-47 — по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова и далее — по маршруту.

Автобусов маршрута № 91 поедут по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту.

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