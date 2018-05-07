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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Банкрот расплатится биткоинами

Суд включил криптовалюту в конкурсную массу должника.

Признанный банкротом гражданин Илья Царьков лишится криптовалюты. Девятый арбитражный апелляционный суд обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку. Теперь криптовалюта может быть включена в состав конкурсной массы для расчетов с кредиторами. Юристы поддерживают позицию суда, но полагают, что с реальным исполнением такого решения могут возникнуть сложности.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Алексея Леонова, финансового управляющего Ильи Царькова (признан банкротом в октябре 2017 года), и обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку. «Суд в России впервые разрешил вопрос о статусе криптовалюты, признав ее имуществом», — сообщил Алексей Леонов. Мотивы постановления апелляции пока неизвестны.

Управляющий в суде настаивал, что имеющиеся в криптокошельке должника 0,2 биткоина должны быть включены в конкурсную массу наравне с другим имуществом, поскольку в законе нет ограничений на обращение взыскания на криптовалюту. По мнению Алексея Леонова, в противном случае у должников появится возможность «прятать имущество в биткоины» от кредиторов, цитирует управляющего РИА Новости. Представитель Ильи Царькова в суде возражал, ссылаясь на то, что правовой статус криптовалюты в России не определен, а ЦБ относил криптовалюту к «суррогатам денег, которые запрещены в России». По словам представителя должника, криптовалюта является не имуществом, а информацией.

Апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Москвы, который 5 марта согласился с доводами должника, посчитав, что биткоин «не относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля на территории РФ, исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства». В решении суда первой инстанции говорится, что «на момент судебного заседания в законодательстве РФ не определено, «является ли криптовалюта деньгами как таковыми или же это денежный суррогат», следует ли считать ее имуществом, финансовым инструментом, ценными бумагами и др. «Поскольку в настоящее время понятие криптовалюты действующим законодательством РФ не определено, не установлены специальные требования к порядку ее обращения, правовой статус криптовалют не определен, существо отношений, связанных с оборотом криптовалют не позволяет применить к криптовалютам по аналогии нормы, регулирующие сходные отношения. Таким образом, не представляется возможным урегулировать отношения, связанные с криптовалютой», — указал суд. Кроме того суд тогда отметил, что из-за отсутствия в системе криптовалюты контролирующего центра и анонимности пользователей, нельзя достоверно определить принадлежность биткоинов в криптокошельке именно Илье Царькову, поэтому отказался включать их в конкурсную массу банкрота.

Законодательно статус криптовалют в России пока не определен, но в Госдуму уже внесен проект закона «О цифровых финансовых активах», подготовленный совместно с Минфином. Доработать законопроект планируется к середине 2018 года.

«Само по себе решение включить криптовалюту в конкурсную массу можно только приветствовать. Хотя криптовалюта юридически пока не определена, но ведь люди ее покупают и продают, а значит, ее можно реализовать в интересах кредиторов. В противном случае, права кредиторов будут нарушены», — говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов. С другой стороны, продолжает юрист, непонятно, как это постановление апелляции будет исполнено на практике. «Проблема может возникнуть с сами кошельком, доступом к нему и тем, будут ли там биткоины на момент получения к нему доступа со стороны управляющего. На этом уровне, полагаю, будет много споров. Предположим, даст должник ключи, а они не работают, или управляющий ФУ зайдет в кошелек, а там биткоинов уже нет. Здесь будут сложности с тем, как устанавливать и доказывать — были ли здесь злонамеренные действия должника по выводу или продаже биткоинов или же его кошелек взломали и их украли», — считает господин Боломатов. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать разъяснений Верховного суда РФ по спорам о криптовалюте, сначала на уровне обзора практики, а потом уже на уровне постановления пленума.

Анна Занина.

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