Синоптики предупредили о снеге 8 мая в Иркутске

После первых жарких дней мая, когда температура поднималась до плюс 23 градусов, в Иркутскую область вернулись холода. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду, а в верхнеленских районах — до 22 метров в секунду. Ночью температура в Иркутске опустится до минус 2.