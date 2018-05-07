В Калининграде снимают фильм с Машковым, Ходченковой и Петровым
Под Правдинском снимают кинофильм Карена Оганесяна с рабочим названием «Герой». Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщил
Под Правдинском снимают кинофильм Карена Оганесяна с рабочим названием «Герой». Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщил
Съёмки кинокартины стартовали в начале месяца и завершатся 12 мая. Главные роли в фильме исполняют Олег Машков, Светлана Ходченкова и Александр Петров. Все они примут участие в съёмках на территории Калининградской области.
Согласно сюжету, Андрей (Александр Петров) 15 лет назад прошел обучение в спецшколе Службы внешней разведки. Проект закрыли, а сам он давно живет в одном из европейских городов. Однажды ему звонит его отец (Владимир Машков), находящийся в России, которого Андрей считал погибшим. Он сообщает, что его пытаются уничтожить неизвестные силы. Помочь Андрею найти отца предстоит его первой любви Маше (Светлана Ходченкова).
Напомним, Карен Оганесян является режиссером таких кинокартин, как «Жизнь впереди», «Подарок с характером», «Домовой». Сценарист «Героя» Николай Куликов является соавтором фильмов «Я худею», «Движение вверх», «Экипаж» и «Легенда № 17».