В Калининграде снимают фильм с Машковым, Ходченковой и Петровым

Съёмки кинокартины стартовали в начале месяца и завершатся 12 мая. Главные роли в фильме исполняют Олег Машков, Светлана Ходченкова и Александр Петров. Все они примут участие в съёмках на территории Калининградской области.

Согласно сюжету, Андрей (Александр Петров) 15 лет назад прошел обучение в спецшколе Службы внешней разведки. Проект закрыли, а сам он давно живет в одном из европейских городов. Однажды ему звонит его отец (Владимир Машков), находящийся в России, которого Андрей считал погибшим. Он сообщает, что его пытаются уничтожить неизвестные силы. Помочь Андрею найти отца предстоит его первой любви Маше (Светлана Ходченкова).