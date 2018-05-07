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18:09 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пушкинский праздник поэзии за 760 тысяч рублей проведут в Большом Болдине

Мероприятие пройдет с 1 по 3 июня.

Министерство культуры Нижегородской области планирует направить 760 тысяч рублей на Пушкинский праздник поэзии в Большом Болдине. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, пушкинский праздник поэзии будет проходить сразу на трех площадках: в концертном зале на 400 мест в самом селе, в роще Лучинник, а также на открытой площадке рядом с озером рощи.

1 июня участников мероприятия ждет «Литературная ночь» со спектаклями, поэтическим марафоном «Здравствуй, племя младое, незнакомое…» и музыкальной программой «Мелодии далекие и близкие».

На следующий день состоится торжественная церемония открытия. Гости праздника увидят спектакль «На Пушкинском дворе». Также по усадьбе Пушкиных будут организованы экскурсии и презентована тематическая выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

3 июня для маленьких посетителей проведут интерактивную программу «Тайны забытого сундука». Также к памятнику А. С. Пушкина возложат цветы. Кроме того, в этот день гостей мероприятия ждут втречи с писателями, поэтами и литературоведами.

Согласно документам госзакупки, заказчиком закупки выступает Министерство культуры Нижегородской области. Исполнителя услуг по организации и проведению Пушкинского праздника поэзии выберут путем проведения электронного аукциона 10 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 760 тысяч рублей. Деньги на проведение праздника выделят из областного бюджета.

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