В Перми курсируют «фронтовые» трамваи
В салонах трамваев разместили военные фотографии.
В салонах трамваев разместили военные фотографии.
7 мая запускается проект, посвященный 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. В честь этого события тематически оформили трамваи маршрутов № 5 и № 11.
— Трамваи легко будет узнать по логотипу «Бессмертного полка», — рассказали в
В трамвае № 5 пассажиры смогут узнать все о боевом пути УДТК. А оформление трамвая № 11 посвящено тылу.
— Пермяки смогут узнать о том, как корпус обеспечили всем необходимым уральские заводы, города и села, — рассказали в администрации. — В салоне также можно увидеть множество фотографий военного времени и узнать о производстве Молотовской области. Добавим, что маршрут проходит через Мотовилихинские заводы, без чьих пушек не было бы танков и корпуса.