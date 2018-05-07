В Перми курсируют «фронтовые» трамваи

— Трамваи легко будет узнать по логотипу «Бессмертного полка», — рассказали в пресс-службе администрации. — В салонах размещена выставка по истории создания Уральского добровольческого танкового корпуса и его боевому пути. На откосах — редкие военные фотографии и исторические факты, на потолках — исторические карты.

— Пермяки смогут узнать о том, как корпус обеспечили всем необходимым уральские заводы, города и села, — рассказали в администрации. — В салоне также можно увидеть множество фотографий военного времени и узнать о производстве Молотовской области. Добавим, что маршрут проходит через Мотовилихинские заводы, без чьих пушек не было бы танков и корпуса.