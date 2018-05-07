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16:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми курсируют «фронтовые» трамваи

В салонах трамваев разместили военные фотографии.

Источник: Комсомольская правда

7 мая запускается проект, посвященный 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. В честь этого события тематически оформили трамваи маршрутов № 5 и № 11.

— Трамваи легко будет узнать по логотипу «Бессмертного полка», — рассказали в пресс-службе администрации. — В салонах размещена выставка по истории создания Уральского добровольческого танкового корпуса и его боевому пути. На откосах — редкие военные фотографии и исторические факты, на потолках — исторические карты.

В трамвае № 5 пассажиры смогут узнать все о боевом пути УДТК. А оформление трамвая № 11 посвящено тылу.

— Пермяки смогут узнать о том, как корпус обеспечили всем необходимым уральские заводы, города и села, — рассказали в администрации. — В салоне также можно увидеть множество фотографий военного времени и узнать о производстве Молотовской области. Добавим, что маршрут проходит через Мотовилихинские заводы, без чьих пушек не было бы танков и корпуса.

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