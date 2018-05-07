Погода в Ростове-на-Дону 9 мая: на парад зонтики брать необязательно

Известно, что утром 9 мая ростовчан ждут плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется, но ненамного — от 19 до 23 тепла. При этом весь день будет хмуро. А дожди, если и прогнозируют, то только после шести часов вечера и то не факт. Сила восточного ветра в этот день не будет превышать четырех метров в секунду. Лишь к вечеру он поменяет свое направление на северо-восточное. Давление — ниже нормы, до 749 миллиметров ртутного столба.