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16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Ростове-на-Дону 9 мая: на парад зонтики брать необязательно

Погода в Ростове-на-Дону 9 мая: на парад зонтики брать необязательно. Именно такой прогноз дают ростовские метеорологи.

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Известно, что утром 9 мая ростовчан ждут плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется, но ненамного — от 19 до 23 тепла. При этом весь день будет хмуро. А дожди, если и прогнозируют, то только после шести часов вечера и то не факт. Сила восточного ветра в этот день не будет превышать четырех метров в секунду. Лишь к вечеру он поменяет свое направление на северо-восточное. Давление — ниже нормы, до 749 миллиметров ртутного столба.

А вот к концу недели погода заметно ухудшится. До субботы, 12 мая, метеорологи прогнозируют ливневые дожди. В выходные температура воздуха упадет до плюс 12 градусов. Правда, прогнозы метеорологов нередко меняются. Не исключено, что могут еще все и переиграть.

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