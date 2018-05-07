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16:57 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

10 мая на улицы Петербурга выйдут в рейс ночные автобусы

С полуночи до шести часов утра на 10 мая сохранится движение по маршрутам №№ № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

В связи с празднованием Дня Победы петербуржцы и гости города смогут воспользоваться ночными автобусами, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В ночь с 9 на 10 мая с полуночи до шести часов утра сохранится движение по маршрутам №№ № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

Автобусы доставят пассажиров к станциям метро, которые будут работать всю ночь.

Оплатить проезд в ночных автобусах можно будет купив разовый билет и электронным проездным.

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