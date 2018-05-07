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17:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Делегация FIFA включила воронежские стадионы в топ-3 обследованных перед ЧМ полей

Делегация FIFA, побывавшая в Воронеже на майских праздниках, осмотрела стадионы «Чайка» и «Локомотив» и поставила им 7,5 и 7,2 балла из 10 соответственно.

Источник: РИА "Воронеж"

Стадионы оценили накануне ЧМ-2018. Воронежские показатели входят в первую «тройку» уже обследованных полей, которые готовятся к чемпионату мира. Об этом рассказал глава управления физкультуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин на пресс-конференции в понедельник, 7 мая.

По словам Кадурина, гости остались довольны увиденным и озвучили лишь пожелания немного переставить мебель в тренерских и судейских комнатах.

— Стадион «Чайка», где пройдет открытая тренировка сборной Марокко, рассчитан на 500 посадочных мест. Туда будут раздаваться пригласительные билеты — думаю, около 100 уйдет команде гостей, а порядка 400 — ребятам из спортшкол Воронежской области, — пояснил Владимир Кадурин.

Пригласительные билеты на открытые тренировки команд-участниц изготавливает оргкомитет турнира. Они передаются на уровень муниципалитетов, часть остается за командой, остальная достается юным спортсменам.

Помимо «Чайки», для команд, участвующих в финальном турнире ЧМ, в городе готовят и резервный стадион.

— Допустим, самолет со сборной на борту из-за непогоды совершит посадку в Воронеже, и футболистам где-то надо будет потренироваться. Тогда-то и пригодится «Локомотив», — отметил Владимир Кадурин.

По его данным, сборная Марокко приедет в Воронеж в начале июня, проведет открытую тренировку. Пресс-конференция руководства сборной, скорее всего, пройдет в Voronezh Marriott Hotel, где будут жить футболисты. Сборная Марокко проведет три матча — в Москве, Питере и Калининграде — и, если выступит удачно, опять вернется в Воронеж.

Контекст

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Воронежская область вошла в число регионов, где будут тренироваться команды-участницы. Воронеж в качестве тренировочной базы на время чемпионата мира выбрала сборная Марокко.

Накануне ЧМ на стадионе «Чайка» прошла масштабная реконструкция. Полпред президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, побывавший на стадионе в пятницу, 4 мая, высоко оценил готовность площадки к чемпионату. Алексей Гордеев отметил, что Воронеж «хорошо справился», решены все вопросы безопасности.

На стадионе ведутся работы по уходу за натуральным газоном. Специалисты закончили обустройство искусственного покрытия беговых дорожек и ремонт арки входной группы.

После чемпионата стадионом «Чайка» будут пользоваться муниципальные учреждения города. В частности, планируется передача объекта в эксплуатацию спортшколе № 5 по легкой атлетике и спортшколе № 15 по футболу.

По данным министра спорта РФ Павла Колобкова, подготовка к ЧМ в стране вступила в завершающую стадию. До 1 июня завершится комплексная техническая и операционная готовность всех стадионов. Затем их передадут Организационному комитету на период эксклюзивного использования для проведения чемпионата.

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