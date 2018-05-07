Делегация FIFA включила воронежские стадионы в топ-3 обследованных перед ЧМ полей
Делегация FIFA, побывавшая в Воронеже на майских праздниках, осмотрела стадионы «Чайка» и «Локомотив» и поставила им 7,5 и 7,2 балла из 10 соответственно.
Делегация FIFA, побывавшая в Воронеже на майских праздниках, осмотрела стадионы «Чайка» и «Локомотив» и поставила им 7,5 и 7,2 балла из 10 соответственно.
Стадионы оценили накануне ЧМ-2018. Воронежские показатели входят в первую «тройку» уже обследованных полей, которые готовятся к чемпионату мира. Об этом рассказал глава управления физкультуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин на
По словам Кадурина, гости остались довольны увиденным и озвучили лишь пожелания немного переставить мебель в тренерских и судейских комнатах.
— Стадион «Чайка», где пройдет открытая тренировка сборной Марокко, рассчитан на 500 посадочных мест. Туда будут раздаваться пригласительные билеты — думаю, около 100 уйдет команде гостей, а порядка 400 — ребятам из спортшкол Воронежской области, — пояснил Владимир Кадурин.
Помимо «Чайки», для команд, участвующих в финальном турнире ЧМ, в городе готовят и резервный стадион.
— Допустим, самолет со сборной на борту
По его данным, сборная Марокко приедет в Воронеж в начале июня, проведет открытую тренировку.
Контекст
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Воронежская область вошла в число регионов, где будут тренироваться
Накануне ЧМ на стадионе «Чайка» прошла масштабная реконструкция. Полпред президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, побывавший на стадионе в пятницу, 4 мая, высоко оценил готовность площадки к чемпионату. Алексей Гордеев отметил, что Воронеж «хорошо справился», решены все вопросы безопасности.
На стадионе ведутся работы по уходу за натуральным газоном. Специалисты закончили обустройство искусственного покрытия беговых дорожек и ремонт арки входной группы.
После чемпионата стадионом «Чайка» будут пользоваться муниципальные учреждения города. В частности, планируется передача объекта в эксплуатацию спортшколе № 5 по легкой атлетике и спортшколе № 15 по футболу.
По данным министра спорта РФ Павла Колобкова, подготовка к ЧМ в стране вступила в завершающую стадию. До 1 июня завершится комплексная техническая и операционная готовность всех стадионов. Затем их передадут Организационному комитету на период эксклюзивного использования для проведения чемпионата.