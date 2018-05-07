Автозаводцы снова митингуют против доплаты за тепло
Недовольные жители района обещают перекрыть движение транспорта.
Недовольные жители района обещают перекрыть движение транспорта.
Более сотни жителей Автозаводского района снова вышли на митинг против доплаты за отопление 7 мая. Об этом сообщается в соцсетях.
Напомним, что недовольство граждан вызвали майские квитанции с оплатой за тепло от компании «Волгаэнергосбыт». 3 мая получившие огромные счета автозаводцы вышли на улицу на стихийный митинг. Тогда в ситуацию вмешались глава Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Сегодня жители пришли к администрации Автозаводского района. С ними пообщался глава района Александр Нагин, который сообщил, что в ситуации на данный момент разбираются как представители власти, так и органов прокуратуры. Однако митингующие отправились к офису домоуправляющей компании «Наш дом» и ООО «Центра-СБК» и потребовали, чтобы к ним вышли руководители. В противном случае жители обещают снова перекрыть автомобильное движение на одном из проспектов района.
Ранее сообщалось, что возмущенным нижегородцам скорректируют плату за отопление.