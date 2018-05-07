Автозаводцы снова митингуют против доплаты за тепло

Более сотни жителей Автозаводского района снова вышли на митинг против доплаты за отопление 7 мая. Об этом сообщается в соцсетях.

Напомним, что недовольство граждан вызвали майские квитанции с оплатой за тепло от компании «Волгаэнергосбыт». 3 мая получившие огромные счета автозаводцы вышли на улицу на стихийный митинг. Тогда в ситуацию вмешались глава Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Сегодня жители пришли к администрации Автозаводского района. С ними пообщался глава района Александр Нагин, который сообщил, что в ситуации на данный момент разбираются как представители власти, так и органов прокуратуры. Однако митингующие отправились к офису домоуправляющей компании «Наш дом» и ООО «Центра-СБК» и потребовали, чтобы к ним вышли руководители. В противном случае жители обещают снова перекрыть автомобильное движение на одном из проспектов района.