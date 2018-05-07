Брестчанин нашел в унаследованной квартире арсенал патронов
Мужчина занимался ремонтом полученной по наследству квартиры. Разбирая антресоли, он нашел три коробки патронов, о чем сообщил в правоохранительные органы. На место выехала
Мужчина занимался ремонтом полученной по наследству квартиры. Разбирая антресоли, он нашел три коробки патронов, о чем сообщил в правоохранительные органы. На место выехала
7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин обнаружил в унаследованной квартире арсенал патронов, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.
Мужчина занимался ремонтом полученной по наследству квартиры. Разбирая антресоли, он нашел три коробки патронов, о чем сообщил в правоохранительные органы. На место выехала
По данному факту Ленинским РОВД Бреста проводится проверка. По словам хозяина квартиры, боеприпасы могли принадлежать его родственнику, который умер около 20 лет назад.