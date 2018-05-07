Брестчанин нашел в унаследованной квартире арсенал патронов

Мужчина занимался ремонтом полученной по наследству квартиры. Разбирая антресоли, он нашел три коробки патронов, о чем сообщил в правоохранительные органы. На место выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра квартиры было обнаружено и изъято 142 патрона калибра 5,6 мм. Для определения их пригодности для стрельбы назначена баллистическая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Брестского межрайонного отдела ГКСЭ.