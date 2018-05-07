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16:59 (мск), источник: БЕЛТА

Брестчанин нашел в унаследованной квартире арсенал патронов

Мужчина занимался ремонтом полученной по наследству квартиры. Разбирая антресоли, он нашел три коробки патронов, о чем сообщил в правоохранительные органы. На место выехала следственно-оперативная группа.

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин обнаружил в унаследованной квартире арсенал патронов, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

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Мужчина занимался ремонтом полученной по наследству квартиры. Разбирая антресоли, он нашел три коробки патронов, о чем сообщил в правоохранительные органы. На место выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра квартиры было обнаружено и изъято 142 патрона калибра 5,6 мм. Для определения их пригодности для стрельбы назначена баллистическая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Брестского межрайонного отдела ГКСЭ.

По данному факту Ленинским РОВД Бреста проводится проверка. По словам хозяина квартиры, боеприпасы могли принадлежать его родственнику, который умер около 20 лет назад.

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