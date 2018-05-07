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18:22 (мск), источник: Вести Иркутск

Митинг памяти прошёл в Иркутске возле мемориала славы в Лисихе

Ветераны Великой Отечественной войны из Октябрьского округа Иркутска пришли к мемориалу славы в микрорайоне Лисиха. Памятное мероприятие организовал депутат городской думы Виктор Ильичёв.

Источник: Вести Иркутск

Чтили память погибших в военные годы сотрудников бывшего кирпичного завода. Возле мемориала звучали песни, выступали школьники и воспитанники детских садов. Митинг завершился минутой молчания и возложением венков и гирлянд. Позже в небо запустили символы мира — белые шары.

— Выступление — всё это хорошо, но заодно вспоминается всё. Вспоминать всё плохо. Слёзы вон, — говорит ветеран Великой Отечественной войны Ефим Шаров.

— Депутат думы города Иркутска Ильичёв Виктор Геннадьевич традиционно участвует в этом мероприятии. В этом году мы сделали реставрацию мемориала, а два года назад мы установили табличку, которая говорит, что на этом месте в годы войны работал кирпичный завод, — говорит помощник депутата Думы Иркутска Виктора Ильичёва Ольга Космачевская.

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