Митинг памяти прошёл в Иркутске возле мемориала славы в Лисихе

Чтили память погибших в военные годы сотрудников бывшего кирпичного завода. Возле мемориала звучали песни, выступали школьники и воспитанники детских садов. Митинг завершился минутой молчания и возложением венков и гирлянд. Позже в небо запустили символы мира — белые шары.

— Выступление — всё это хорошо, но заодно вспоминается всё. Вспоминать всё плохо. Слёзы вон, — говорит ветеран Великой Отечественной войны Ефим Шаров.

— Депутат думы города Иркутска Ильичёв Виктор Геннадьевич традиционно участвует в этом мероприятии. В этом году мы сделали реставрацию мемориала, а два года назад мы установили табличку, которая говорит, что на этом месте в годы войны работал кирпичный завод, — говорит помощник депутата Думы Иркутска Виктора Ильичёва Ольга Космачевская.