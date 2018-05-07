Литва начала принимать транспорт, но очереди остались

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 7 мая — Sputnik. Работа программных продуктов литовской таможенной службы восстановлена, однако движение грузового транспорта в Литву затруднено, сообщили в Гродненской региональной таможне.

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По состоянию на 16:00 7 мая, программные продукты, сбои в работе которых произошли 4 мая, начали функционировать. Однако движение грузового транспорта на въезд в Литву в данный момент затруднено в связи с тем, что оформление сопредельной стороной осуществлялось в ручном режиме.

«В настоящий момент более 200 грузовых транспортных средств, уже прошедших контроль на белорусской стороне, находятся в пунктах пропуска и ожидают въезда в Литовскую Республику. Еще более 1100 автомобилей находятся перед пунктами пропуска», — сообщили в Гродненской региональной таможне.

На польском направлении в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни очереди отсутствуют.

По состоянию на 16:00 самое большое количество грузовых транспортных средств скопилось в пункте пропуска «Каменный Лог» — въезда ожидает более 570 автомобилей, в «Привалке», «Беняконях» и «Котловке» — свыше 200 большегрузов в каждом.

Перевозчиков просят учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.

В Госпогранкомитете проинформировали, что трудности наблюдаются и на въезде в Латвию: более 60 фур стоят в «Григоровщине», свыше 120 — в «Урбанах».