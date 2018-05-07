9 мая в Волгограде введут «сухой» закон
Празднование 73-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне пройдет в Волгограде под знаком запрета на продажу алкоголя.
Празднование 73-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне пройдет в Волгограде под знаком запрета на продажу алкоголя.
Как сообщает «КП-Волгоград», согласно действующему закону, принятому Волгоградской областной думой, любой алкоголь нельзя будет купить на площади Павших Борцов, магазинчиках на Центральной набережной и в других местах, где будут проходить праздничные мероприятия. Запрет распространяется на продажу любого алкоголя, включая пиво и напитки на его основе.
Исключение составляют лишь предприятия общепита — кафе и рестораны, работающие в местах проведения массовых мероприятий. Также спиртное можно будет приобрести в магазинах беспошлинной торговли.
Узнать о том, какие улицы и магазины подпадут под действие временного «сухого закона» можно здесь.