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17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

9 мая в Волгограде введут «сухой» закон

Празднование 73-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне пройдет в Волгограде под знаком запрета на продажу алкоголя.

Как сообщает «КП-Волгоград», согласно действующему закону, принятому Волгоградской областной думой, любой алкоголь нельзя будет купить на площади Павших Борцов, магазинчиках на Центральной набережной и в других местах, где будут проходить праздничные мероприятия. Запрет распространяется на продажу любого алкоголя, включая пиво и напитки на его основе.

Исключение составляют лишь предприятия общепита — кафе и рестораны, работающие в местах проведения массовых мероприятий. Также спиртное можно будет приобрести в магазинах беспошлинной торговли.

Узнать о том, какие улицы и магазины подпадут под действие временного «сухого закона» можно здесь.

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