9 мая в Волгограде введут «сухой» закон

Как сообщает «КП-Волгоград», согласно действующему закону, принятому Волгоградской областной думой, любой алкоголь нельзя будет купить на площади Павших Борцов, магазинчиках на Центральной набережной и в других местах, где будут проходить праздничные мероприятия. Запрет распространяется на продажу любого алкоголя, включая пиво и напитки на его основе.